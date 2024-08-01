У дружини контузія, було багато крові, – Ілля Пономарьов про стан родини після удару "Шахедом"

Вночі, 1 серпня, під час ворожої атаки "Шахедами" по Київській області дрон влучив біля будинку російського опозиціонера Іллі Пономарьова. Внаслідок удару розлетілися уламки, які пошкодили обличчя чоловіка, у його дружини виявили контузію.

Про це в етері телемарафону розповів сам Ілля Пономарьов, передає 24 Канал. Однак, за його словами, поранення не надто тяжкі.

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Які поранення отримав Пономарьов та його дружина

Як розповів російський опозиціонер, "Шахед" влучив просто біля їхнього будинку, приблизно за 7 метрів, роботи протиповітряної оборони у цьому випадку не було. Пономарьов розповів, що життя їм врятували стіни дому, у якому він на той момент перебував разом з дружиною.

На його обличчі видніються поранення внаслідок удару уламків. Водночас у дружини опозиціонера діагностували контузію.

Будинок нас врятував, бо там стіни були досить такі серйозні. І саме тому ми й вижили, але крові було багато, поранень було багато, але вони всі не такі важкі, тобто жити ми будемо й агресора подолаємо,

– розповів він.

Водночас він вважає, що росіяни другий день поспіль намагалися атакувати його будинок у Київській області. Пономарьов заявив, що це була цілеспрямована атака. На його думку, "Шахед" прилетів у ту точку, куди й мав, оскільки напередодні до нього "уже прилітало три дрони". Однак усі цілі тоді було збито.