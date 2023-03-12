"Кістки розпадаються": Саакашвілі перебуває на межі життя та смерті

Колишній президент Грузії та разом з тим громадянин України Міхеіл Саакашвілі продовжує перебувати у лікарні, куди його перевели з в'язниці. Стан здоров'я політика з кожним днем лише погіршується.

Як пишуть ЗМІ, після прибуття Саакашвілі на батьківщину та затримання його правоохоронцями восени 2021 року він схуд майже на 60 кілограмів. Власне, стан його здоров'я жахливий, про це свідчать кадри, на яких видно, очевидно, хворе тіло політика.

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"Мої кістки розпадаються"

Британський каналові Sky News вдалось отримати письмовий коментар політика. З нього зрозуміло, що зараз Міхеіл Саакашвілі бореться за життя та за крок до смерті. Додамо, що журналістів не пустили в лікарню, однак вони змогли передати питання через адвоката.

Спочатку я важив 120 кілограмів, зараз – 64. Якщо моя вага становитиме менш як 60 кілограмів, лікарі прогнозують поліорганну недостатність. Я весь час в ліжку, мої кістки розпадаються, і це завдає пекельного болю,

– відповів Саакашвілі на питання стосовно того, наскільки йому загрожує смерть.

Згодом адвокат експрезидента Шалва Хачапурідзе підтвердив слова підзахисного констатувавши, що "це жахлива ситуація", адже фактично Саакашвілі "схожий на в'язня концтабору в нацистській Німеччині".

Доля Саакашвілі та протести в Грузії

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба наприкінці лютого зазначав, що Київ не зробив нічого, аби зіпсувати відносини з Грузією.

Також він згадував про Саакашвілі наголошуючи, що українська влада боротиметься за нього, адже він є громадянином України.

Водночас слід згадати до цієї теми, що днями на території Грузії відбулася хвиля протестів проти закону щодо так званих "іноагентів", через що парламенту довелось його врешті-решт відхилити.

Раніше журналістам німецького видання Bild вдалось у схожий спосіб поспілкуватися з Саакашвілі. Тоді колишній глава Грузії зазначав, що багато хто дивується, як він досі ще живий, оскільки його мозок, за даними МРТ, пошкоджений. Окрім того, він писав про можливе отруєння важкими металами.