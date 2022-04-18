"Якось буде", "пересидимо" і пусті евакуаційні автобуси – це безвідповідальність, – Гайдай

Російські окупанти здійснюють активні обстріли міст на Сході України. Місцевих мешканців закликають евакуюватися, але дехто вирішує нехтувати власною безпекою та життям.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що наступний тиждень може бути дуже важким, адже росіяни готують масштабний наступ. У мирних мешканців є остання нагода евакуюватися у безпечне місце.

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Евакуація рятує життя

Хоробрі воїни ЗСУ готові "гаряче" зустріти окупантів. Для їхньої максимальної ефективності громадянам слід виконати лише одну вказівку – потурбуватися про свою безпеку.

Гайдай закликає скористатися нагодою та виїхати у безпечні регіони, інакше наслідки можуть бути фатальними. Та навіть попри небезпеку не всі мешканці Лисичанська готові покидати свої домівки.

"Пересидимо". Що пересидимо? Килимове бомбардування? Діти зможуть впоратися психологічно з тим, що зможуть побачити?! Це впертість? Це безвідповідальність? Ви готові добровільно загинути?

– обурений Гайдай.

Він додав: Рубіжне, Попасна та Гірська громада вже незабаром можуть повторити долю Маріуполя, тому не варто знецінювати неймовірні зусилля, які Україна робить для порятунку своїх громадян.

Пустий евакуаційний автобус - це зневага до життя поліцейського, рятувальника, волонтера та багатьох інших,

– додав Гайдай.

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