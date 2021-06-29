Риторичне зближення, – Яковенко сказав, чи готовий Путін об'єднатись з Китаєм
Джерело:24 канал
Низка експертів вважає, що теза про зближення Росії і Китаю трохи перебільшена. Інші ж думають, що Кремлю просто необхідна ця узгодженість.
Але відносини між країнами – здебільшого телевізійна картинка. Таку думку в ефірі висловив російський журналіст Ігор Яковенко.
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"Я думаю, що це риторика, риторичне зближення. Це, скажімо так, в основному телевізійна картинка", – наголосив Яковенко.
Це риторичне зближення само по собі мало що означає,
– зауважив журналіст.
Він наголосив, що, наприклад, російську економіку, інтегрувати в азійську, китайську, неможливо. Попри те, що Росія намагається відгородити себе від Європи і фактично себе ізолює, вона безумовно залишається частиною європейського світу: європейської економіки і культури.
"З Китаєм тут загалом пов'язує тільки геополітична ідея – спроба притулитися до Китаю, щоб не залишитися самотньою щодо Заходу", – додав Яковенко.
Яковенко прокоментував відносини Росії і Китаю: дивіться відео
Російсько-китайські відносини: що відомо
- Росія та Китай 28 червня 2021 року продовжили договір про дружбу та співробітництво.
- Відповідну угоду підписали ще у 2001 році Володимир Путін та ексглава КНР Цзян Цземінь.
- У 25 статтях документа мовиться про співпрацю у боротьбі з тероризмом, сепаратизмом й екстремізмом.