Риторичне зближення, – Яковенко сказав, чи готовий Путін об'єднатись з Китаєм

Низка експертів вважає, що теза про зближення Росії і Китаю трохи перебільшена. Інші ж думають, що Кремлю просто необхідна ця узгодженість.

Але відносини між країнами – здебільшого телевізійна картинка. Таку думку в ефірі висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

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"Я думаю, що це риторика, риторичне зближення. Це, скажімо так, в основному телевізійна картинка", – наголосив Яковенко.

Це риторичне зближення само по собі мало що означає,

– зауважив журналіст.

Він наголосив, що, наприклад, російську економіку, інтегрувати в азійську, китайську, неможливо. Попри те, що Росія намагається відгородити себе від Європи і фактично себе ізолює, вона безумовно залишається частиною європейського світу: європейської економіки і культури.

"З Китаєм тут загалом пов'язує тільки геополітична ідея – спроба притулитися до Китаю, щоб не залишитися самотньою щодо Заходу", – додав Яковенко.

Яковенко прокоментував відносини Росії і Китаю: дивіться відео

Російсько-китайські відносини: що відомо