У Києві буде ялинка: коли, де та за чиї гроші встановлять новорічне дерево

Віталій Кличко повідомив, що цього разу Київ не змінюватиме традицію – на Софіївській площі поставлять новорічну ялинку. Він наголосив, що кошти на це йтимуть не з місцевого бюджету.

Встановлювати новорічну ялинку встановлюватимуть раніше – до 6 грудня. І приберуть, відповідно, теж раніше – до 10 січня.

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Встановлення головної ялинки

Рада оборони столиці ухвалила позитивне рішення щодо традиційного встановлення на Софіївській площі новорічної ялинки. Варто зазначити, що гроші для цього візьмуть з відповідних пожертв.

Місто грошей не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії,

– заявив Кличко.

Встановлювати і обслуговувати головну новорічну ялинку, а також все ресурсне та фінансове забезпечення, пов’язане із цим, буде ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР".

Масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено. Якщо якісь святкування й будуть деінде, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва.

Повідомляється, що монтажні роботи зі встановлення ялинки розпочнуться 3 грудня. Відкриття новорічного атрибуту заплановано на 6 грудня. Стоятиме вона до 10 січня 2024 року.

Якою буде погода на Новий рік

Синоптики прогнозують, що Новий рік, ймовірно, цього року буде також аномальним. Очікується, що знову буде без снігу та морозу – там само, як було у 2023 році.

Українцям варто очікувати невеличкий плюс вдень і 0 або ж невеликий мінус вночі. До речі, опади якщо й будуть, то незначні й у вигляді мокрого снігу. У грудні також варто розраховувати на теплу та м'яку погоду.

У середині місяця все ж можливе різке похолодання з морозами до -15 градусів. Щоправда, триватиме воно, ймовірно, лише кілька днів.