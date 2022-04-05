Якою буде комендантська година на Київщині та у деокупованих районах

З 21:00 5 квітня до 6:00 6 квітня у Київській області запроваджується комендантська година. Утім, в деяких населених пунктах виходити із дому заборонено аж до 6:00 7 квітня.

Додаткові обмеження введенні для нещодавно звільнених від окупантів населених пунктів, це – Броварський, Вишгородський та Бучанський райони. Про зміни повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

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Павлюк наголосив, що у цей час категорично заборонено:

виходити на вулиці та в інші громадські місця – парки, сквери, площі тощо;

пересуватися будь-яким транспортом.

У регіоні активно триває робота з розмінування та зачистки територій, звільнених від окупантів нашими силами оборони,

– зазначив Павлюк.

Він додав, що військові, фахівці ДСНС, поліцейські працюють швидко, аби зробити ці населені пункти безпечними для його мешканців.

Тільки за вчора в області виявили 574 вибухонебезпечних предмети. Відразу після розмінування розпочнеться робота з відновлення критичної інфраструктури,

– додав голова ОВА.

Павлюк закликав не ускладнювати задачу спеціалістам, набратися терпіння та допомогати тим, хто поруч.

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