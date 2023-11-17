На Заході сніжитиме, на Півдні пройдуть дощі: яку погоду очікувати 18 листопада

У суботу, 18 листопада, температура повітря поступово нагадуватиме про те, що за місяць прийде зима. В окремих областях вночі стовпчик термометра опуститься нижче нуля.

Вихідний день 18 обіцяє бути неоднаковим для різних регіонів України. Десь дадуть про себе знати заморозки, а десь ще можна буде порадіти останнім спалахам тепла, інформує 24 Канал.

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На Заході вночі мінусові температури, а вдень – багато снігу

У західних регіонах України протягом цілого дня сонечко ховатиметься за хмарами. Вдень йтиме значний сніг. Втім, зліпити снігову бабу не вдасться, адже сніг буде мокрим. Крім того, в Житомирі, Луцьку, Рівному, Хмельницькому, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці та на Закарпатті вночі температура впаде до -1.

Тим часом у південних регіонах вихідний день видасться найтеплішим. Там ще можна порадіти температурам вищим за +10 градусів. Втім, у більшості областей на Півдні пройдуть помірні або значні дощі.

Загалом середня температура по всій Україні вночі коливатиметься від 0 до +2, а вдень +2 до +4.

Що очікувати жителям обласних центрів

Київ +2...+4

Ужгород +3...+5

Львів +1...+3

Івано-Франківськ +1...+3

Тернопіль +2...+4

Чернівці +2...+4

Хмельницький +2...+4

Луцьк +2...+4

Рівне +2...+4

Житомир +2...+4

Вінниця +3...+5

Одеса +9...+11

Миколаїв +7...+9

Херсон +7...+9

Сімферополь +10...+12

Кропивницький +2...+4

Черкаси +2...+4

Чернігів +1...+3

Суми +1...+3

Полтава +3...+5

Дніпро +4...+6

Запоріжжя +6...+8

Донецьк +3...+5

Луганськ +2...+4

Харків +2...+4

Погода на 18 листопада / Фото Укргідрометцентр