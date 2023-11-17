На Заході сніжитиме, на Півдні пройдуть дощі: яку погоду очікувати 18 листопада

17 листопада 2023, 14:39
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Джерело:

Укргідрометцентр

У суботу, 18 листопада, температура повітря поступово нагадуватиме про те, що за місяць прийде зима. В окремих областях вночі стовпчик термометра опуститься нижче нуля.

Вихідний день 18 обіцяє бути неоднаковим для різних регіонів України. Десь дадуть про себе знати заморозки, а десь ще можна буде порадіти останнім спалахам тепла, інформує 24 Канал.

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На Заході вночі мінусові температури, а вдень – багато снігу

У західних регіонах України протягом цілого дня сонечко ховатиметься за хмарами. Вдень йтиме значний сніг. Втім, зліпити снігову бабу не вдасться, адже сніг буде мокрим. Крім того, в Житомирі, Луцьку, Рівному, Хмельницькому, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці та на Закарпатті вночі температура впаде до -1.

Тим часом у південних регіонах вихідний день видасться найтеплішим. Там ще можна порадіти температурам вищим за +10 градусів. Втім, у більшості областей на Півдні пройдуть помірні або значні дощі.

 Загалом середня температура по всій Україні вночі коливатиметься від 0 до +2, а вдень +2 до +4. 

Що очікувати жителям обласних центрів

  • Київ +2...+4
  • Ужгород +3...+5
  • Львів +1...+3
  • Івано-Франківськ +1...+3
  • Тернопіль +2...+4
  • Чернівці +2...+4
  • Хмельницький +2...+4
  • Луцьк +2...+4
  • Рівне +2...+4
  • Житомир +2...+4
  • Вінниця +3...+5
  • Одеса +9...+11
  • Миколаїв +7...+9
  • Херсон +7...+9
  • Сімферополь +10...+12
  • Кропивницький +2...+4
  • Черкаси +2...+4
  • Чернігів +1...+3
  • Суми +1...+3
  • Полтава +3...+5
  • Дніпро +4...+6
  • Запоріжжя +6...+8
  • Донецьк +3...+5
  • Луганськ +2...+4
  • Харків +2...+4

Погода на 18 листопада / Фото Укргідрометцентр

Автор: Анастасія Колеснікова