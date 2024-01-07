Зима почне показувати свій характер: на яку погоду очікувати українцям 8 січня

Завтра, 8 січня, майже по всій Україні буде мокро і холодно. Зима повернеться до свого єства і стане сніжною та лютою.

До нашої країни поступово приходять справжні морози. Завтра українцям краще не виходити з дому без руковичок і шапок.

Дивіться також -25 градусів: які області України накриють люті морози

Морози, дощі і сніг

Лише на Півдні нашої країни температура повітря ще лишатиметься плюсовою. Більш – менш прохолодною погода буде у південно-східних областях, таких як Дніпропетровщина, Запоріжжя та Кіровоградщина, а також на Закарпатті.

Втім, для більшості регіонів середня температура повітря коливатиметься від – 13 до – 11. Сонечко ховатиметься за хмарами, йтимуть дощі та падатиме сніг.

У яких регіонах буде найхолодніше уночі

У ніч проти 8 січня у більшості областей спостерігатимуться потужні морози. Особливо, це стосується Сумщини. Там стовпчик термометра опуститься до мінус 18 градусів. На Чернігівщині цей показник сягне мінус 16.

На Волині, Житомирщині та Рівненщині температура повітря становитиме 14 градусів морозу.

Температура повітря в обласних центрах України

Київ – -13...-11

Ужгород – -3...-1

Львів – -10...-8

Івано-Франківськ – -11...-9

Тернопіль – -11...-9

Чернівці – -10...-8

Хмельницький – -11...-9

Луцьк – -11...-9

Рівне – -11...-9

Житомир – -11...-9

Вінниця – -11...-9

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +1...+3

Херсон – 0..+2

Сімферополь – +9..+11

Кропивницький – -8...-6

Черкаси – -8...-6

Чернігів – -12...-10

Суми – -13...-11

Полтава – -8...-6

Дніпро – -7...-5

Запоріжжя – 0...-2

Донецьк – 9...-7

Луганськ – -12...-10

Харків – -11...-9

Погода на 8 січня / Фото Укргідрометцентр