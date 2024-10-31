Синоптик розповів, якою буде погода в листопаді та в яких регіонах очікувати на сніг

Цьогоріч листопад обіцяє бути холодним, температура в деяких регіонах опускатиметься нижче 0 градусів. Також очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича. Водночас середня місячна температура прогнозується в межах 0…+5 градусів за Цельсієм.

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Якою буде погода в листопаді

Синоптик попередив, що у третій декаді листопада відбудеться зниження температури, яке місцями вдень зберігатиметься нижче 0 градусів за Цельсієм. Також відновиться циклонічна діяльність, що принесе із собою опади у вигляді дощу та мокрого снігу, які пройдуть на більшій частині України.

Таким чином, за рахунок очікуваної холодної першої декади місяця, середньомісячна температура листопада з високою долею ймовірності опиниться в межах норми, в окремих регіонах навіть нижче за норму на 1 – 1,5 градуса за Цельсієм та становитиме 0…+5 градусів за Цельсієм, в Одеській області та Криму +6…+7 градусів за Цельсієм. Крім того, під впливом циклонів на початку місяця переважатиме досить вітряна погода. В окремі дні пориви північно-західного вітру можуть досягати 20 – 25 метрів на секунду,

– каже Кібальчич.

Він також розповів, що опади в Україні будуть спостерігатися впродовж усього місяця, а їхня кількість буде залежати від траєкторії зміщення циклонів та атмосферних фронтів. Водночас чисельні розрахунки показують, що їх загальна кількість буде коливатися в межах 35 – 80 міліметрів, а у Карпатах подекуди близько 100 міліметрів, що є наближеним до норми (80 – 120%).

"Стосовно снігового покриву, то він може формуватися плямисто і на короткий період часу, втім, далеко не по всій Україні. Хоча у високогірній частині Карпат снігонакопичення розпочнеться з початку місяця та проходитиме доволі впевненими темпами", – зазначає синоптик.

Кібальчич додав, що поява снігу у центральних та південних областях є малоймовірною. Натомість в цих регіонах можуть спостерігатися грози, але це за умови розвитку південних процесів та надходження вологого і нестійкого повітря з Чорного моря.