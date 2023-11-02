Тепло не відступить: яким буде перший тиждень листопада в Україні

Попри пізню осінь, українці досі можуть насолоджуватися лагідним теплом. Ця тенденція збережеться щонайменше ще на тиждень.

Стрімких перепадів погоди очікувати наразі не варто. У п'ятницю, 3 листопада, середня денна температура становитиме +12...+14 градусів. Уночі – опуститься до +6...+4.

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Як змінюватиметься погода у перші дні листопада

У суботу, 4 листопада, буде ще тепліше. Середня денна температура – +13...+15. Нічна – +8...+6. Вже у неділю, 5 листопада, українців очікує мало не літня погода. Стовпчики термометра піднімуться до +18 градусів вдень та +10 – уночі. З понеділка, 6 листопада, стартує незначне похолодання. Температура повітря опуститься до +14...+16 вдень та +13...+10 градусів уночі.

Загалом якихось суттєвих змін у погодних умовах наразі чекати не варто. Похолодання буде поступовим, без снігу та морозу. Метеорологи прогнозують, що відносне тепло ще надовго затримається з нами. Ба більше, листопад може встановити температурні рекорди завдяки аномальному теплу.

Водночас перші дні листопада вирізнятимуться рясними опадами. Вони йтимуть майже по всій території України. Тому, коли йдете з дому, неодмінно беріть з собою парасольку.

Окрім того, прогнозують, що у листопаді може бути декілька аномально теплих днів. Найтепліше, звичайно, буде у Криму та на Півдні. Там люди зможуть насолодитися майже літніми +22 градусами.

Як створити осінню атмосферу

Осінь – час тепла та затишку. Створити його можна самостійно. Зокрема, заваривши улюблений чай або каву, увімкнувши улюблений фільм або прочитавши ту саму книжку, яка так давно чекає свого часу.