Аномальна температура у Києві, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 12 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
У понеділок, 12 грудня, синоптики прогнозують похолодання в Україні. Зокрема, на українців очікує мокрий дощ та сніг.
Найхолодніше буде на заході та півдні країни, де позначки термометра сягнуть показників від – 1 до – 4 градуси. Тоді як на жителів сходу, центральних областей та півдня очікує температура від +3 до +9.
Читайте також Через негоду на Заході – знеструмлення та обледеніння мережі: затримується низка потягів
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко у понеділок, 12 грудня на українців очікує мокрий сніг та дощ. За її словами, в Україні пануватиме волога погода з періодичними опадами.
За її словами, у понеділок очікується вже холодніша погода у західних, північних областях та на Вінниччині. На сході, в більшості центральних областей та на Сумщині, а також у південній частині ще тепло, +3 до +9, місцями до +9 +12 градусів, в Криму до +15 градусів.
Надалі скрізь в Україні похолоднішає. Туман продовжують блукати, хіба що похолодання обморозить крапельки тумани і вони з дзенькотом впадуть на землю і дадуть хоча б щось побачити за вікном. Ці дні дуже складні для руху на дорогах, без особливої потреби не виїжджайте або дуже уважно стежте за прогнозом погоди,
– зазначила синоптикиня.
Погода у Києві
У Києві температура повітря знизиться до нуля, дощ з туманом перейдуть у мокрий сніг, хоча видимість залишатиметься низькою.
Опади в Києві більш ймовірні найближчої ночі та вранці 12 грудня. Також у понеділок спостерігатиметься аномальний хід температури повітря: ніч у столиці буде теплою, до +3 градусів, а вдень похолодає до 0, – 1 градуса.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Прогноз Наталки Діденко підтверджує й Укргідрометцентр. Там також зазначають, що у Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях очікується дощ з переходом в мокрий сніг.
На заході Україні та Житомирщині прогнозують невеликий сніг. Решті регіонів варто готуватися до дощів.
Погода у містах країни 8 грудня
Ужгород – -4...-2
Львів – -4...-2
Івано-Франківськ – -4...-2
Тернопіль – -4...-2
Чернівці – -4...-2
Хмельницький – -4...-2
Луцьк – -4...-2
Рівне – -4...-2
Житомир – -1...+1
Вінниця – 0...+2
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +8...+10
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +8...+11
Чернігів – 0...+2
Суми – +6...+8
Полтава – 0...+2
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +8…+11
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +4...+8
Харків – +5...+7
Київ – -1...+1
Прогноз погоди на 12 грудня / Карта Укргідрометцентру