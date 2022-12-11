Аномальна температура у Києві, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 12 грудня

У понеділок, 12 грудня, синоптики прогнозують похолодання в Україні. Зокрема, на українців очікує мокрий дощ та сніг.

Найхолодніше буде на заході та півдні країни, де позначки термометра сягнуть показників від – 1 до – 4 градуси. Тоді як на жителів сходу, центральних областей та півдня очікує температура від +3 до +9.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко у понеділок, 12 грудня на українців очікує мокрий сніг та дощ. За її словами, в Україні пануватиме волога погода з періодичними опадами.

За її словами, у понеділок очікується вже холодніша погода у західних, північних областях та на Вінниччині. На сході, в більшості центральних областей та на Сумщині, а також у південній частині ще тепло, +3 до +9, місцями до +9 +12 градусів, в Криму до +15 градусів.

Надалі скрізь в Україні похолоднішає. Туман продовжують блукати, хіба що похолодання обморозить крапельки тумани і вони з дзенькотом впадуть на землю і дадуть хоча б щось побачити за вікном. Ці дні дуже складні для руху на дорогах, без особливої потреби не виїжджайте або дуже уважно стежте за прогнозом погоди,

– зазначила синоптикиня.

Погода у Києві

У Києві температура повітря знизиться до нуля, дощ з туманом перейдуть у мокрий сніг, хоча видимість залишатиметься низькою.

Опади в Києві більш ймовірні найближчої ночі та вранці 12 грудня. Також у понеділок спостерігатиметься аномальний хід температури повітря: ніч у столиці буде теплою, до +3 градусів, а вдень похолодає до 0, – 1 градуса.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Прогноз Наталки Діденко підтверджує й Укргідрометцентр. Там також зазначають, що у Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях очікується дощ з переходом в мокрий сніг.

На заході Україні та Житомирщині прогнозують невеликий сніг. Решті регіонів варто готуватися до дощів.

Погода у містах країни 8 грудня

Ужгород – -4...-2

Львів – -4...-2

Івано-Франківськ – -4...-2

Тернопіль – -4...-2

Чернівці – -4...-2

Хмельницький – -4...-2

Луцьк – -4...-2

Рівне – -4...-2

Житомир – -1...+1

Вінниця – 0...+2

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +8...+11

Чернігів – 0...+2

Суми – +6...+8

Полтава – 0...+2

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +8…+11

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +4...+8

Харків – +5...+7

Київ – -1...+1



Прогноз погоди на 12 грудня / Карта Укргідрометцентру