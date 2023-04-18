Дощі не припинятимуться, а подекуди гримітиме гроза: прогноз погоди в Україні на 19 квітня

Погода в Україні в середу, 19 квітня, обіцяє принести опади у більшість регіонів України. Сухо у цей день буде лише на Півночі – у Сумській та Чернігівській областях.

На решті території держави йтимуть дощі. Вони будуть помірними, а подекуди й короткочасними, однак у деяких південних областях супроводжуватимуться грозою. Усе це супроводжуватиметься сильним вітром, швидкість якого сягатиме від 7 до 12 метрів за секунду.

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Прогноз від Укргідрометцентру

Температура повітря у середу буде дещо холоднішою у порівнянні з попереднім днем. Лише на Півночі держави несуттєво потепліє. Там українцям слід очікувати на термометрах показники в межах від +13 до +16.

Щодо Заходу України, то там трішки похолодає. Середа зустріне громадян температурою +11, яка максимально прогріється протягом дня до +15. Варто зауважити, що 19 квітня на високогiр’ї східної частини Закарпатської області зберігатиметься значна снiголавинна небезпека. Їй присвоїли третій, помаранчевий, рівень небезпеки.

На Сході України також буде холодніше. Доба розпочнеться з +6, а вдень температура повітря прогріється з +11 максимум до +13.

Щодо Півдня нашої держави, то там в середньому температура коливатиметься від +13 до +16. Проте у Криму буде найтепліше у цьому регіоні і в Україні загалом – від +15 до +17.

Гідрологічні попередження

19 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни рівень води утримуватиметься близьким до максимальної позначки піку весняного водопілля. Це відбуватиметься зі збереженням затоплення заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та початковим затопленням житлових будинків в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. Такій гідрологічній ситуації присвоїли 3-й рівень небезпеки, червоний.

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Такий ж рівень небезпеки передбачають у низці прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Там триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій.

Також у Чернігівській області на ділянці Десни нижче села Розльоти продовжиться ріст рівнів води на 2–15 сантиметрів за добу. У самому Чернігові відбуватиметься подальше затоплення територій міського пляжу "Золотий берег", садово-дачної забудови, доріг на заплаві.

19 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду також можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів у Запорізькій області.



Гідрологічні попередження на 19 квітня / карта Укргідрометцентру

Температура у великих містах України

Київ – +13…+15

Ужгород – +13…+15

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +11…+13

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +11…+13

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +12…+14

Рівне – +12…+14

Житомир – +13…+15

Вінниця – +12...+14

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +14…+16

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +14…+16

Суми – +14…+16

Полтава – +12...+14

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13



Погода по Україні 19 квітня 2023 року / Карта Укргідрометцентру