Дощі та грози мігрують на Схід: прогноз погоди в Україні на 27 квітня

В Україні у четвер, 27 квітня, дощі покинуть Захід держави та відправляться на Схід. Також у багатьох областях гримітимуть грози.

Натомість у західних областях України знову з-за хмар визиратиме сонце. Однак температура за вікном залишатиметься прохолодною.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Так, 27 квітня на Заході доба зустріне українців температурою трішки вище 0. Через це на поверхні ґрунту очікуються заморозки, яким присвоїли перший рівень небезпечності, жовтий. У день же температура прогріється від +9 до лише +13. Ба більше, попри те, що на календарі останні дні квітня, у високогір'ї Івано-франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека, якій присвоїли 3 рівень.

На Півночі держави температура за вікном буде не значно вищою. В середньому очікуються показники від +9 до +11. Однак у Сумській області буде значно тепліше – +16…+18.

Щодо Сходу України, то там у четвер буде найтепліше. На показниках термометрів варто очікувати від +18 до +20. Однак у цей день, на відміну від середи, туди завітають дощі та грози.

На Півдні ж варто очікувати температуру в діапазоні від +8 до +17. При цьому лише Одеську область та Крим оминуть грози.

Вдень 27 квітня на Лівобережжі грози, місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду. (І рівень небезпечності, жовтий),

– попередили синоптики.

Метеорологічні попередження 27 квітня / Карта Укргідрометцентру

Погода 27 квітня в найбільших містах України

Київ – +9...+11

Ужгород – +11...+13

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +10...+12

Луцьк – +11...+13

Рівне – +10...+12

Житомир – +9...+11

Вінниця – +10...+12

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +11...+13

Суми – +16...+18

Полтава – +16...+18

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +18...+20

Луганськ – +19...+21

Харків – +18...+20



Прогноз погоди 27 квітня / Карта Укргідрометцентру