Лише у декількох областях буде сухо: прогноз погоди в Україні на 28 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні у п'ятницю, 28 квітня, короткочасні та невеликі дощі пройдуть у більшості областей держави. Оминуть вони лише області на Заході та Півночі України.
Також в останній будній день тижня поменшає й гроз. Синоптики їх прогнозують на Сході України, а також у деяких областях на Півдні та у Криму.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Щодо температури повітря за вікном, то на Заході України у п'ятницю буде найхолодніше. Там доба розпочнеться з -3. Тож синоптики попереджають, що вночі 28 квітня очікуються заморозки, яким присвоїли II рівень небезпечності, помаранчевий. Вдень же стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +11 до +15.
Варто зауважити, що хоч на календарі уже останні дні місяця, на високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека, якій присвоїли 3 рівень.
Щодо Півночі України, то там очікується мінлива хмарність протягом дня та подекуди дощі. Синоптики зауважили, що за вікном температура коливатиметься від +12 до +14.
На Півдні України буде дещо тепліше – від +14 до +16. Зауважимо також, що вночі 28 квітня у Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки, яким присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
На Сході України ж у п'ятницю буде найтепліше. Ніч зустріне теплими +11, а вдень температура повітря прогріється від +14 до +20.
Погода 27 квітня в найбільших містах України
Київ – +12...+14
Ужгород – +13...+15
Львів – +11...+13
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +11...+13
Рівне – +11...+13
Житомир – +12...+14
Вінниця – +12...+14
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +14...+16
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +12...+14
Суми – +12...+14
Полтава – +12...+14
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +18...+20
Харків – +18...+20