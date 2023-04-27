Лише у декількох областях буде сухо: прогноз погоди в Україні на 28 квітня

В Україні у п'ятницю, 28 квітня, короткочасні та невеликі дощі пройдуть у більшості областей держави. Оминуть вони лише області на Заході та Півночі України.

Також в останній будній день тижня поменшає й гроз. Синоптики їх прогнозують на Сході України, а також у деяких областях на Півдні та у Криму.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря за вікном, то на Заході України у п'ятницю буде найхолодніше. Там доба розпочнеться з -3. Тож синоптики попереджають, що вночі 28 квітня очікуються заморозки, яким присвоїли II рівень небезпечності, помаранчевий. Вдень же стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +11 до +15.

Варто зауважити, що хоч на календарі уже останні дні місяця, на високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека, якій присвоїли 3 рівень.

Щодо Півночі України, то там очікується мінлива хмарність протягом дня та подекуди дощі. Синоптики зауважили, що за вікном температура коливатиметься від +12 до +14.

На Півдні України буде дещо тепліше – від +14 до +16. Зауважимо також, що вночі 28 квітня у Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки, яким присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

На Сході України ж у п'ятницю буде найтепліше. Ніч зустріне теплими +11, а вдень температура повітря прогріється від +14 до +20.

Погода 27 квітня в найбільших містах України

Київ – +12...+14

Ужгород – +13...+15

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +12...+14

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +18...+20

Харків – +18...+20



Прогноз погоди 28 квітня / Карта Укргідрометцентру