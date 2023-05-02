Відсутність дощів у більшості областей: прогноз погоди в Україні на 3 травня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у середу, 3 травня, принесе з собою невеликі дощі у західні та Житомирську області. На решті території держави українці зможуть насолоджуватися сухою погодою.
Не турбуватимуть у середу сильні пориви вітру, адже його швидкість не перевищуватиме 10 метрів за секунду. Також синоптики прогнозують хмарне з проямненнями небо.
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Прогноз погоди від Укргідрометцетру
Щодо температури повітря, то у середу на Заході України, у порівнянні з 2 квітня, стане прохолодніше. Доба там розпочинатиметься місцями з +5, а вдень температура прогріється від +13 до +20.
При цьому стовпчики термометрів у Закарпатській області вдень не опускатимуться нижче +18. Однак варто зауважити, що 3 травня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека, якій присвоїли 3 рівень, помаранчевий.
Щодо Півночі України, то там українці можуть очікувати на комфортні +17…+21. При цьому у столиці холодніше ніж +19 протягом дня не буде.
На Сході держави суттєво потеплішає. У середу там синоптики обіцяють температуру в межах від +17 до +20.
На Півдні 3 травня українцям також варто очікувати на потепління. Адже стовпчики термометрів коливатимуться між відмітками +17…+21.
Температура в найбільших містах України
Київ – +19...+21
Ужгород – +18...+20
Львів – +14...+16
Івано-Франківськ – +15...+17
Тернопіль – +14...+16
Чернівці – +14...+16
Хмельницький – +14...+16
Луцьк – +13...+15
Рівне – +14...+16
Житомир – +17...+19
Вінниця – +19...+21
Одеса – +18...+20
Миколаїв – +19...+21
Херсон – +18...+20
Сімферополь – +18...+20
Кропивницький – +17...+19
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +18...+20
Суми – +17...+19
Полтава – +17...+19
Дніпро – +18...+20
Запоріжжя – +17...+19
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +17...+19
Харків – +18...+20
Погода по Україні 3 травня / Карта Укргідрометцентру