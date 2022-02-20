Якою буде Росія після Путіна

Події у Росії повторюються. Після коротких відлиг, періодів потепління відносин між владою та громадянами настають часи жорстких репресій, придушення всіх свобод.

Російська спіраль

Після Путіна, і в цьому немає сумнівів, звичайно, буде період свободи. Мабуть, як завжди, короткий період. І я думаю, як завжди правильні висновки не зроблять.

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Те, на чому ми наполягали за Єльцина, допомагаючи йому прийти до влади, – потрібні люстрації, потрібна зміна комуністичної номенклатури, потрібен Нюрнберзький процес, трибунал над комунізмом, над КДБ – нічого цього не зробили. І як наслідок – хлопці повернулися доволі швидко.

По-різному можна вважати, можна зараховувати до періоду демократії горбачовський період. Принаймні період з 1987 року, 1987 – 1997 – небагато, 10 років. А потім – репресії. Одразу і дуже різко.



Після Путіна в РФ може настати чергова короткотривала відлига / Фото Getty Images

Те саме було в період відлиги Хрущова, 1956 – 1958 роки. Це ХХ з'їзд, викриття культу особи. І 10 років – 1964, усунення від влади Хрущова.

Спочатку не дуже жорстко, а потім – доволі серйозні репресії, дисиденти, й ще у зв'язку з єврейською еміграцією додалася антисемітська складова. Улюблена КДБ, до речі.

Отже, користуючись такими аналогіями, можна стверджувати, що після Путіна буде короткий період, 5 – 10 років, потепління. Знову не зроблять правильні висновки, знову прийдуть керовані чекістами демократи, які говоритимуть усе правильно, крім того, що потрібно позбавлятися вантажу минулого.

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Чорні приклади історії

Гарний приклад у Кампучії – вони одразу після того, як прийшов до влади демократичний уряд, намагалися організувати процес над злочинами Пол Пота та Яна Ксарі. Світова спільнота закричала: "Ні-ні, в жодному разі! Цим людям треба надати адвокатів!". Ну, не хочете – не треба, не будемо.

Тим паче, що там була парадоксальна ситуація: ці полпотівці знищили чверть населення, знищили старшу частину суспільства – тих, хто пам'ятав нормальне життя. Залишилась молодь, нове покоління. Воно просто не розуміло (30 років минуло), про що йдеться.

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