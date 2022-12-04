Якою буде ситуація на фронті взимку: в розвідці США та в ISW різні прогнози

В Україні та світі фахівці аналізують, якою буде ситуація на фронті найближчі три місяці зими. Міноборони заявило про уповільнення, натомість в США висловлюють свої прогнози.

Протилежні прогнози розвідка та ISW повідомили 4 грудня, пише 24 канал. Про зниження темпів бойових дій на фронті заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс. За даними Reuters, це відбулось на щорічному Форумі національної оборони у Каліфорнії.

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Що прогнозує розвідка США

За даними Евріл Гейнс, розвідці вже видно темпи зниження ведення боїв, проте не помітно зниження "волі українських сил опору".

Очікуємо, що це (зниження темпів боїв – 24 канал), ймовірно, ми побачимо в найближчі місяці,

– заявила директорка розвідки США.

Вона також додала, що питання в тому, як складатиметься ситуація після зими. Адже і Україна, і Росія намагатимуться поповнити запаси для підготовки до наступу весною. Проте поки невідомо, як це буде виглядати.

"Насправді ми маємо достатній скептицизм щодо того, чи будуть росіяни насправді готові це зробити. Я думаю, що українці в цей період більш оптимістичні", – заявила Гейнс.

За її даними, Москва своїми атаками по критичній інфраструктурі хоче підірвати волю українців. Та директорка Національної розвідки США не бачить, щоб російські удари наразі мали такий ефект.

Як в ISW бачать зиму на фронті

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що найближчими тижнями зростуть темпи наступальних операцій на сході України.

… З настанням зими умови на сході України стають сприятливішими для вищих темпів операцій,

– заявили в ISW.

Зокрема, ймовірно, найближчими тижнями зросте загальний темп операцій. Це може відбутись через постійні холоди, які дозволяють землі промерзати по всьому театру воєнних дій. Особливо на сході України, де операції з двох сторін загрузли в болоті.

Окрім того, аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що:

російський воєнний блогер 3 грудня сказав, що земля на лінії Кремінна – Сватове замерзла. Саме тому ЗСУ, ймовірно, збільшать темпи контрнаступальних операцій в цьому районі;

окрім того, глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що погода нарешті змінюється на лінії Кремінна – Сватове. Посадовець сподівається, що наші військові зможуть покращити свої контрнаступальні маневрені операції. Адже болота там повністю замерзли.

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