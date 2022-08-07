Ракетні удари та інтенсивність обстрілів: як у 2023 році може змінитися війна

Експерти припускають, що війна в Україні не закінчиться до кінця року. Те, як саме розвиватимуться події у 2023 році, залежить від ситуації на фронті.

Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Одним із методів, який використовує росія у війні в Україні, залишаються ракетні удари.

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За даними МВС, за час війни в Україні залишилась єдина область, в яку поки не прилітали російські ракети – Чернівецька.

Чи триватимуть ракетні удари по Україні

Коваленко зазначив, що інтенсивність ракетних ударів росії по українських містах поступово зменшується. Він нагадав, що 24 лютого росія випустила по території України понад 160 крилатих та балістичних ракет.

"Це величезна кількість. Однак коли окупанти останнього разу використовували для удару по Україні понад 100 ракет на добу? Чи коли ми чули про те, що були використані крилаті ракети типу "Калібр" або Х-101?" – сказав військовий оглядач.

Він додав, що зараз росія обстрілює українські міста ракетами великої дальності з паузами в 3 – 4 дні, а іноді навіть тиждень.

Зараз росіяни навіть використовують для ударів переважно перероблені ЗРК С-300. Це багато про що свідчить. Їм не вистачає такої (високоточної – 24 канал) зброї. Вона дуже-дуже дефіцитна,

– наголосив Коваленко.

"Терор цивільного населення"

Якщо ж говорити про Миколаїв, Харків, Слов'янськ, Бахмут та інші прифронтові міста, то інтенсивність обстрілів там залежить від відстані до лінії фронту.

Якщо населені пункти розташовані в зоні ураження ствольної та реактивної артилерії, російські окупанти будуть їх обстрілювати 24 на 7, тому що це їхня тактика терору цивільного населення. Терор цивільного населення – це невіддільна складова російських методів ведення війни,

– сказав Коваленко.

Коли зменшиться інтенсивність обстрілів

За словами оглядача групи "Інформаційний спротив", коли Збройним Силам України вдасться відсунути загарбників на більшу відстань, обстріли таких населених пунктів припиняться.

Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Чим інтенсивніше ЗСУ будуть йти у контрнаступ та звільняти все більше територій, тим рідше будуть відбуватися ці обстріли. Ми будемо гнати росіян з нашої території, і у них не буде можливості завдавати ударів зі ствольної та реактивної артилерії по наших містах.

За його словами, визволення правого берега Дніпра у Херсонській області значно зменшить ймовірність нанесення ракетних ударів по Миколаєву.

Військовий оглядач додав, що звільнення селища Козача Лопань та інших населених пунктів на північ та північний схід від Харкова забезпечать зменшення кількості обстрілів міста.

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