Якою буде зима 2024 для ЗСУ: Годжес назвав умову, яка дозволить відтіснити ворога

Україна другий рік протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Бен Годжес зробив прогноз, якою буде зима 2024 року для України та які плани у ворога на цю зиму.

Своїми міркуваннями він поділився в ефірі телемарафону. Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, котрий нині обіймає посаду старшого радника НАТО з питань логістики, наголосив, що Україні потрібні значні засоби для відтіснення ворога, передає 24 Канал.

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Захід має надавати високоточну зброю

Бена Годжеса спитали, чи є шанси нашим військовим відтіснити російських загарбників.

Звичайно, завжди є шанс. Хоча наразі це здається малоймовірним без надання значних американських, німецьких чи британських засобів, таких як ATACAMS або Taurus,

– наголосив він.

Також він висловив припущення, що Генштаб ЗСУ шукатиме всі можливі способи, щоб перехопити ініціативу. Щоб атакувати російську логістику, а також тиснути на сили ворога на півострові Крим. Водночас він додав, що, ймовірно, увага буде зосереджена на підготовці до наступної фази війни.

За словами Бена Годжеса, нам необхідно:

мати можливість протидіяти російським БпЛА;

мати здатність діяти в умовах жорсткої конкуренції у сфері РЕБ з урахуванням того, що росіяни "були завжди хороші в радіоелектронній війні, кращі за США".

Щоб нейтралізувати єдину перевагу росіян, яка полягає в їхній масовій чисельності, Україні потрібна високоточна зброя великої дальності, яка може знищити штаби, артилерію, логістику. Я думаю, що саме ці речі будуть важливими для того, щоб Україна могла почати розглядати можливість широкомасштабних маневрів,

– наголосив Годжес.

Які плани ворога на зиму 2024 року

Він також зазначив, що стратегія ворога, напевно, залишиться такою ж. За його словами, ворог розуміє, що не має надії прорвати українські сили. Годжес каже, що росіянам знадобиться багато часу, щоб відновити якісний потенціал, який би міг відтіснити наших захисників.

Відтак, ворог покладає надію на створення враження, що його ресурси нескінченні. Робитиме це для того, щоб у Заходу не було бажання підтримувати Україну. І саме тому Кремль зараз кидає тисячами своїх бійців на вірну смерть.

Вони готові жертвувати ними щодня, щоб створювати враження, що в них є нескінченні ресурси,

– підкреслив Годжес.

Звернімо увагу на статистику Генштабу, опубліковану зранку 4 січня. Згідно з нею, за добу 3 січня наші захисники відправили на той світ 780 окупантів. А від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 362 280 російських загарбників.