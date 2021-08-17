Якою мовою українці спілкуються вдома: опитування

Близько третини українців вдома розмовляють лише українською мовою. Трішки менше спілкуються і українською, і російською.

Виключно російською говорять вдома лише 11% українців. Про це свідчать результати моніторингового опитування населення України "Динаміка соціально-політичних настроїв та оцінок населення України" Центру "Соціальний моніторинг".

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Якою мовою українці говорять вдома

31,9% – лише українською;

27,1% – і російською, і українською однаково часто;

15,8% – переважно українською;

13,6% - переважно російською;

11,3% – виключно російською;

0,3% – іншою мовою.

Якою мовою хотіли б дивитись телебачення

Понад 35% опитаних відповіли, що хотіли б дивитися телевізійні програми і російською, і українською. Мовиться про випуски новин, фільми, концерти, спортивні трансляції тощо. Водночас 24,5% хочуть дивитися їх лише українською, 17,3% – переважно українською, а 11,6% – переважно російською. Тільки російською – 8,9%, в 0,2% – іншою мовою.

До слова, 93% зазначили, що дивляться українські телевізійні канали, 12,5% – російські, 3,9% – канали інших країн.

Якою мовою прагнуть читати книги й журнали

Крім того, третина українців прагне читати улюблені друковані видання російською й українською, 23,5% – тільки українською, 10,7% – лише російською,

Опитування проводили з 2 до 11 серпня 2021 року. У ньому взяли участь 3012 респондентів. Метод збору інформації – особисте інтерв'ю за місцем проживання респондента, стандартне відхилення – 1,1 – 1,9%.