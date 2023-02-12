Окупанти роблять акцент на живу силу, – у ЗСУ розповіли про тактику ворога

Українські захисники на Сході вдало знищують техніку росіян. Окупантам не вдається підійти до позицій оборони.

Про це для 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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"Росіяни поблизу Бахмута намагаються більше покладатися на живу сили, ніж на бронетехніку. Вони зважають на погоду. Їхня техніка потрапляє від ураження одразу, де з'являється", – розповів Череватий.

Хочуть ближніх боїв

За словами речника, є цікаві випадки, коли знищили бойову машину підтримки танків "Термінатор" на Лиманському напрямку або на Куп'янському напрямку ліквідували гелікоптер, коли він намагався висадити десант. Повітряне судно зафіксував безпілотник, захисники отримали координати й знищили гелікоптер із самохідної артилерійської установки.

На Бахмутському напрямку вороги діють тактикою малих груп, які намагаються під прикриттям рельєфу підійти до наших позицій і зав'язати ближній бій, – зазначив Череватий.

Домінує артилерія

Спікер повідомив, що окупанти використовують авіацію. Проте він запевнив – наша протиповітряна оборона (і ЗРК, і ПЗРК, і винищувальна авіація) чатує на окупантів.

"Росіяни не можуть домінувати в повітрі. Не можна сказати, що авіація є головним чинником підтримки їхніх дій. Більше, безумовно, робить артилерія. Росіяни мають можливість закривати свої позиції й завдавати ударів. Авіація завдає швидких ударів і намагається швидко відійти від позицій", – додав Череватий.

Втрати російських окупантів