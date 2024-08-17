Потужні кадри: якою зброєю ЗСУ працюють по Курській області

У мережі опублікували потужні кадри того, як у Росії вибухають військові об'єкти та техніка. Із цих кадрів можна зробити висновок, якою зброєю ЗСУ працюють по ворогу.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що на одному з кадрів помітно, як вибухає вертоліт Ка-52.

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Удари по російській території

Коваленко зазначив, що на інших кадрах видно, як по ворожій території працює система залпового вогню 122 калібру "Град". Великі вибухи – це, швидше за все, установки дистанційного розмінування. У них досить потужний заряд вибухової речовини, яка дозволяє створити прохід у межах 100 метрів по замінованому полю.

Це цілком можливо були вони, але можливо працювали й HIMARS,

– зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

ATACMS по російській території

За його словами, ATACMS не використовувались. В України досі немає від міжнародних партнерів, у першу чергу від США, погодження на використання цих балістичних ракет по території Росії. Хоча з іншого боку виникає зараз цікавий юридичний момент.

"Нам не давали погодження на використання по території Росії з території України. Однак щодо використання ATACMS по Росії з території Росії такого моменту немає", – наголосив Коваленко.