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      Якою має бути українська школа

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      Українська школа має бути спрямована на розвиток творчих особистостей
      Українська школа має бути спрямована на розвиток творчих особистостей / pravda.if.ua

      Система шкільної освіти в Україні повинна бути спрямована на розвиток творчих особистостей, здатних робити власний свідомий вибір.

      Таку думку під час виступу на форумі YES 2019 у Києві висловила міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

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      "Кого ми хочемо бачити випускниками шкіл? Можливо більше гуманітаріїв, більше інженерів – я не знаю, нам потрібно це разом з вами обговорювати. Але я точно знаю, що щасливими будуть лише ті особистості, які зможуть бути творчими, відкритими та здатними робити власний вибір", – сказала Новосад.

      За її словами, на сьогодні українська школа не передбачає суб’єктності дітей у процесі навчання. Проте однозначно потрібно дати дітям можливість бути суб’єктами.

      Зараз під час освітнього процесу ми рідко запитуємо у дітей фідбек, не даємо їм можливість обирати ті предмети, які вони хочуть вивчати, розвивати індивідуальну освітню траєкторію. Якщо ми не почнемо це робити – не матимемо свідомих громадян, які далі робитимуть свідомий вибір у житті,
      – додала міністерка.

      Українська школа, на жаль, перейняла всі негативи, які були в радянській системі, констатувала Новосад. Тоє ще одне завданням Міністерства освіти – зміна системи відносин між учнями і вчителями у школах.

      "Дуже часто вона (школа) побудована на страху і боязні, який пронизує всі стосунки: вчитель-учень, учень-директор, директор-міністерство... Якщо ми не заберемо цей страх, який сковує будь-який творчий потенціал – говорити про успішних і щасливих громадян ми не зможемо", – підсумувала посадовиця.

      Дізнайтеся, які зміни чекають учнів початкових класів в Україні

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      Теги: Новини України Новини політики Форум YES 2019 у Києві Освіта Ганна Новосад Міністерство освіти та науки України
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