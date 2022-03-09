Якщо б росіяни не були боягузами, то якийсь генерал вже би сказав Путіну всю правду, – Арестович

Олексій Арестович заявив, що можливо окупанти ще спробують штурмувати Київ. Однак ворог точно зазнає краху.

Російські військові це знають. Відповідну заяву зробив радник глави ОП у соцмережах 8 березня.

Читайте також Їх знищить наша земля, – Арестович не дає окупантам жодного шансу

Якби вони не були боягузами – боягузами у найгіршому значенні цього слова, коли потрібна хоробрість не на полі бою, а в кабінеті начальника, то зараз знайшовся б у Росії генерал, який встав би й сказав правду Путіну,

– зазначив посадовець.

За словами Олексія Арестовича, єдиний шлях для окупантів не стати армією Наполеона, яка майже повністю згинула в полях, – це негайно шукати спосіб забратися з України зі збереженням хоч якогось обличчя.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!