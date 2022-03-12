Якщо Білорусь вступить у війну, до Третьої світової залишиться один крок, – військовий експерт

Білоруські військові можуть приєднатись до російських у війні проти України. Проте якщо Білорусь усе ж вторгнеться, то до Третьої світової війни залишиться один крок.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. Він не виключає такої можливості.

До теми Кремль 2 тижні викручує руки Лукашенку, – військовий експерт про можливий наступ Білорусі

Жданов: Існують різні шляхи до Третьої світової війни

Жданов підкреслив, що всі війни починалися з конфлікту між 2 країнами. Потім же туди втягувались почергово якісь інші держави.

Якщо Білорусь вступить відкрито та офіційно у війну, то це вже буде регіональна війна. До Третьої світової війни залишається всього-на-всього один крок,

– наголосив він.

За словами військового експерта, існує варіант, що і Фінляндія може вступити у цю війну, але не на українському боці, а за свою безпеку з Росією.

Там же є спірна територія (у Фінляндії та Росії – 24 канал). За них може підписатись Норвегія. Норвегія – член НАТО. Ось вам уже і ще один шлях. Олег Жданов Військовий експерт

Жданов висловився про ризики з боку Білорусі: дивіться відео (початок теми з 3:45)