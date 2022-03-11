Якщо на ЧАЕС щось станеться, першочергово постраждає Білорусь, – Герус

Росія може готувати теракт на Чорнобильській атомній станції. Однак якщо там щось трапиться, то від цього першочергово постраждає Білорусь.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус в ефірі 24 каналу. У разі небезпеки на ЧАЕС білоруси відчують усю "любов" від "дружнього" російського народу.

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За словами Геруса, в Україні є зона відчуження, де не живуть люди, тоді як білоруські міста Мозир та Гомель одразу відчують наслідки можливої загрози.

Якщо на ЧАЕС щось станеться, першочергово постраждає Білорусь,

– наголосив нардеп.

Російські військові повинні негайно відійти від атомних електростанцій та відвести важку техніку. Жодні обстріли та захоплення воєнним способом таких місць неприпустимі.

Як розповів Герус, українська сторона запрошує на Чорнобильську АЕС спеціалістів МАГАТЕ, аби світ міг побачити загрозу на власні очі.

"Будь ласка, приїдьте в Україну на ЧАЕС. Ми гарантуємо безпеку на територіях, які контролюють Збройні Сили. Ви зможете побачити усе, що тут відбувається", – додав політик.