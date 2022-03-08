Якщо чоловік не привітав з 8 березня: росіянки, зверніть увагу на "тривожний дзвіночок"

Міжнародний жіночий день, який відзначається на Росії 8 березня, завжди був особливим, практично "скрєпним" святом. У цей день російські чоловіки традиційно шукають можливості привітати своїх коханих.

Росія вже 13 день веде цинічну війну проти України. Безліч росіянок, очевидно, не отримають жодних привітань від своїх чоловіків цього дня.

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Чому росіянки можуть не отримати привітань з 8 березня

Росіянки, якщо ваш чоловік, син, брат або батько є військовослужбовцем, росгвардійцем або поліцейським, якщо він у лютому цього року поїхав на навчання або у відрядження і не привітав вас зі святом – це дуже тривожний сигнал.

Скоріш за все, ваш родич перебуває в Україні, де вбивав українських жінок і дітей, а зараз, найімовірніше, мертвий або перебуває у полоні,

– повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Якщо вам все ще важливий ваш родич – можливо, ще є шанс його врятувати!

Що робити

Зверніться безпосередньо до його командування із запитом. Якщо вам не відповіли, звертайтесь до старших начальників. Якщо мовчать – "БІНГО"! Ваш родич – в Україні.

Якщо ви маєте намір його врятувати, то приїжджайте в Україну. Можливо, ваш родич – неймовірний щасливчик, і йому пощастило потрапити у полон українських військових. Можливо, ще не пізно його врятувати!

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