Якщо ми зупиняємо "другу армію світу", то ми – перша, – Міноборони

В Україні триває 12-й день війни, яку віроломно почала Росія. Окупанти зустріли лютий опір від ЗСУ. У Міноборони прокоментували інформацію про "другу армію світу".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр додала, що ворог не очікував такого опору.

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Україна перемагає "другу армію світу"

Ганна Маляр додала, що так звана "друга армія світу" зазнає шалених втрат та не здатна реалізувати поставлені завдання.

Якщо ми зупиняємо другу, то ми – перші,

– наголосила заступниця міністра оборони.

Вона додала, що за останні дні стало зрозуміло, що Україна і її суспільство добре загартовані війною, а також те, що ми вміємо воювати та забезпечувати своє військо, організувати волонтерський рух та ставати в стрій. Всього за декілька днів в Україні розгорнули:

територіальну оборону,

добровольчий рух,

волонтерський рух.

Ганна Маляр про "другу армію світу": дивитися відео

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