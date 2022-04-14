Якщо Москва зазнає поразки до 9 травня – масштабних операцій більше не буде, – Фейгін
У британській розвідці кажуть, що наступними цілями Путіна будуть Краматорськ та Костянтинівка. Якщо до 9 травня окупантам не вдасться вийти на адміністративні кордони Луганської на Донецької областей – більше масштабних операцій не буде.
Про це сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу.
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Він також зазначив, що цілі Кремля стрімко змінюються. Раніше говорили про захоплення Харкова, хоча його вже "взяти" не вдасться, хоча б це була бажаною ціллю. Тож обмежились Краматорськом, Лисичанськом і так далі.
"Я думаю, що під цим є підстави. Метою та завданням Путіна зараз є вихід адміністративні кордони Луганської на Донецької областей. Маріуполь само собою вони хочуть повністю взяти під контроль", – сказав Фейгін.
І наголосив, що це завдання "мінімум", яке поставив Путін.
Що зміниться після 9 травня
Якщо Москва зазнає потужної воєнної поразки на Сході до 9 травня, то, на мою думку, більше масштабних операцій не буде,
– вважає правозахисник.
Тож росіяни спробують укріпити нову лінію розмежування з Україною і виходити з того, щоб зафіксувати її після 9 травня.
А спробувати знову захопити Харків – нереалістично. І це при цьому, що постачання озброєння збільшується, додав він.