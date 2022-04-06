Якщо можете – евакуюйтесь, поки є можливість, – Верещук до мешканців Донеччини та Луганщини

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук закликала мешканців Донецької та Луганської областей негайно евакуюватися, якщо є така змога. Потім може бути пізно.

Не потрібно чекати, поки бойові дії "підійдуть" до вашого міста. Варто якнайшвидше виїхати, щоб не стати жертвами звірств російської армії. як це було в Київській області.

Важливо Росіяни в Бучі розстріляли щонайменше 320 мирних мешканців, – мер

Це стосується мешканців Луганської, Донецької та Харківської областей, де можуть загостритися бойові дії.

Якщо є можливість – евакуюйтесь

Ірина Верещук наполягає, що це потрібно зробити зараз, поки є можливість спокійно та організовано евакуюватися. Та якщо почнуться бойові дії, будуть проблеми із виїздом.

Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони (керівники місцевих ОВА, – 24 канал) нічого не зможуть вдіяти проти цього і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо. Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість. Наразі вона ще є, – зазначила Ірина Верещук.

Вона також додала, що ЗСУ вигнали російську армію з Київської та Чернігівської областей. Не потрібно вірити в казочки про добровільне відведення, як про це говорять пропагандисти.

Важливо – у Раді зареєстрували постанову про геноцид української нації: дивіться відео