Якщо не домовимося мирно, будемо діяти по-іншому: Данілов про війну на Донбасі
Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував стан перемовин щодо війни на Донбасі. Він заявив, що коли не вдасться мирно домовитися з Росією, українська влада буде змушена вдаватися до інших дій.
Про це Олексій Данілов розповів в ефірі одного з телеканалів у контексті п'яти сценарії завершення війни на Донбасі, повідомляє 24 канал.
Важливо У РНБО попередили, що Росія втрачає шанси мирно піти з України
Ми маємо спробувати домовитися з Росією, щоб вони пішли з нашої хати. Якщо це не вдасться, то ми будемо вдаватися до наших проєктів рішень РНБО. Ми робитимемо все від нас залежне, щоб вирішити все мирним шляхом,
– заявив Данілов.
Він відзначив, що нині українська влада досі працює за першим сценарієм, який був схвалений рішенням Ради з нацбезпеки й оборони ще в грудні 2019 року.
Водночас Олексій Данілов відмовився відповідати, які ще сценарії були схвалені на тому засіданні. Їхня суть досі залишається в таємниці.
Коротко про 5 сценаріїв щодо Донбасу:
- Їх схвалили на засіданні Ради національної безпеки й оборони ще 5 грудня 2019 року. Це відбулося в межах підготовки до нормандської зустрічі в Парижі.
- Перший сценарій передбачав врегулювання ситуації шляхом перемовин з Росією в нормандському й мінському форматах. Інші 4 сценарії ніхто з українських політиків досі не розголошував.
- Раніше вже зазначалося, що на спробу завершити війну шляхом першого сценарію є рівно рік. Відтак вже в грудні 2020 року влада може перейти до наступного сценарію.