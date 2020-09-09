Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував стан перемовин щодо війни на Донбасі. Він заявив, що коли не вдасться мирно домовитися з Росією, українська влада буде змушена вдаватися до інших дій.

Про це Олексій Данілов розповів в ефірі одного з телеканалів у контексті п'яти сценарії завершення війни на Донбасі, повідомляє 24 канал.

Важливо У РНБО попередили, що Росія втрачає шанси мирно піти з України

Ми маємо спробувати домовитися з Росією, щоб вони пішли з нашої хати. Якщо це не вдасться, то ми будемо вдаватися до наших проєктів рішень РНБО. Ми робитимемо все від нас залежне, щоб вирішити все мирним шляхом,

– заявив Данілов.

Він відзначив, що нині українська влада досі працює за першим сценарієм, який був схвалений рішенням Ради з нацбезпеки й оборони ще в грудні 2019 року.

Водночас Олексій Данілов відмовився відповідати, які ще сценарії були схвалені на тому засіданні. Їхня суть досі залишається в таємниці.

Коротко про 5 сценаріїв щодо Донбасу: