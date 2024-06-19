Мобілізація в Україні: що загрожує військовозобов'язаним за неявку до ТЦК

Згідно з новим законом про мобілізацію, військовозобов'язані мають оновити військово-облікові дані. Також під час дії воєнного стану та загальної мобілізації вони мають прийти у ТЦК та СП, якщо отримали повістку.

За неявку в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки передбачена відповідальність. Адвокатка розповіла, коли військовозобов'язані можуть отримати штраф, а коли їм можуть тимчасово призупинити дію водійських прав, пише 24 Канал.

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Коли військовозобов'язаний може отримати понад 17 тисяч штрафу

Адвокатка юридично компанії "Приходько та Партнери" Юлія Данілова розповіла, що порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію вважають ситуації, коли чоловік призовного віку:

не стоїть на обліку,

вчасно не оновлює дані,

не приходить до ТЦК та СП за повісткою.

У такому випадку на військовозобов'язаного складають протокол вчинення адміністративного правопорушення в особливий період (воєнний стан) за частиною 3 статті 210-1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу:

для громадян – від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тобто від 17 000 до 25 500 гривень;

для юридичних, посадових і службових осіб, органів влади, підприємств, установ та організацій – від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тобто від 34 000 до 59 500 гривень.

Коли військовозобов'язаному можуть припинити дію водійських прав

Штраф військовозобов'язаний може не заплатити, якщо не прийшов за повісткою до ТЦК та СП з поважної причини. Такою вважається хвороба, перешкоди техногенного характеру, військові дії, смерть близьких родичів. Однак про у військкомат про це треба повідомити протягом 7 днів.

Новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року передбачає, що всі військовозобов'язані мають до 16 липня 2024 року оновити військово-облікові дані.

Якщо чоловік призовного віку не прийде у ТЦК та СП за повісткою, чи не оновить дані у наданий час, то працівники військкомату можуть звернутись у поліцію, щоб військовозобов'язаного доставили до них.

У випадку, якщо правоохоронці не можуть знайти людини, то вони надсилають йому вимогу про виконання свого обов'язку рекомендованим листом через звичайну пошту.

Якщо пошта не може вручити лист під розписку чи людина відмовилась його взяти, то документ повертається у ТЦК та СП з позначною про це.

Далі протягом 10 днів представники військкомату можуть звернутись в суд. Вони скеровують прохання, щоб військовозобов'язаному призупинили дію водійських прав до моменту виконання обов'язку.