Якщо "Нептун" втопив "Москву" – це добрий тест, – Арестович про інтерес до української зброї

Росія завжди конкурувала з Україною на світовому ринку зброї. Москва намагалась всіляко принижувати і знецінювати наше озброєння та розробки.

Про це розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович в ефірі 24 каналу. Він також додав, що кілька країн справді зацікавились нашими збройними розробками.

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Тепер, коли наша нова зброя тестувалась на самих росіянах, це піднімає наш ринок зброї на високий рівень у світі, переконаний Арестович.

Аргумент "перевірено в бою" – один із найголовніших для будь-якої країни, яка розглядає покупку зброї. Якщо "Нептун" потопив найбільший військовий корабель у світі з 1945 року – це добрий combat тест,

– зазначає радник Єрмака.

Combat test – перевірка ефективності зброї у реальному бою, подекуди визначальний чинник контрактування постачання.

Такі комплекси, як "Стугна", продавались добре й до війни, а після численних відео, які підтверджують ефективність – попит зросте в рази,

– стверджує Олексій Арестович.

На думку радника ОП, це дуже хороший сигнал, адже Україна має все міцніший голос на ринку зброї, який є політичним та дипломатичним, а також робочі місця.

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