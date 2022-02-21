Якщо обстріли не припиняться: в Луганській ОДА готові евакуювати людей

Бойовики не припиняють активні обстріли по населених пунктах Луганщини та Донеччини. Внаслідок обстрілів постраждали житлові будинки, АЗС та ТЕС. У Луганській ОДА не виключають, що можуть розпочати евакуацію населення.

Про це повідомив в ефірі одного з українських телеканалів керівник Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує 24 канал. Він зазначив, якщо обстріли не припиняться, то доведеться ухвалити рішення про початок евакуації.

До теми Обстріли Щастя, можливість воєнного стану, московські фейки: головне про агресію Росії 21 лютого

Обстріли на Луганщині відбуваються хаотично

Гайдай зауважив, що обстріли бойовиків – хаотичні. Тому неможливо передбачити, який саме населений пункт наступним потрапить під обстріл.

Результати цинічних дій окупантів лише за 21 лютого – моторошні. Вибухом зруйнована АЗС, пошкоджена ТЕС, також руйнувань зазнали житлові будинки.

Що раніше повідомляв про обстріли Сергій Гайдай:

Врубівка – без електрики та газу. Люди перебувають в бомбосховищах. Пошкоджено житлові будинки.

Пошкоджено газопровід – 200 споживачів без газопостачання.

Щастя – без води, тепла та світла.

Російські окупанти здійснили чотири прямих потрапляння у водозабір.

Також був обстріл в районі РЕМ, робітники покинули свої робочі місця

Розбитий колектор тепломережі в районі ТЕС. Теплозабезпечення припинено.

Читайте також Окупанти цинічно обстрілюють житлові райони Донбасу: моторошні фото

Раніше на Луганщині казали, що евакуювати людей не збираються

Зазначимо, що раніше в Луганській ОДА казали, що евакуювати людей не збираються, проте план на всякий випадок вже розробили. Гайдай зазначав, що багато власників санаторіїв та готелів на Західній Україні вже заявляли, що готові прийняти людей зі Сходу.

Тим часом, окупанти із важкого озброєння обстріляли Луганськ: відео