Якщо підходи не зміняться: керівник ЦПД прогнозує війну в Європі уже за 4 – 6 років

Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що війна в країнах НАТО гарантована, якщо підходи не зміняться. За його словами, "Європа має діяти жорсткіше і терміново".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Коваленка в телеграмі.

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Що сказав Коваленко

Керівник ЦПД зазначив, що якщо підходи не зміняться, війна в країнах Північноатлантичного Альянсу гарантована.

Європа має діяти жорсткіше і терміново. 4 – 6 років і буде війна в Європі, там будуть російські, кндрівські та іранські проксі. Вони нападуть на Європу,

– ідеться в повідомленні.

За його словами, Європа має купувати більше американської зброї і зберегти максимально американські бази.

Він додав, що Європа сьогодні повинна говорити про військових в Україні, "але і розраховувати на досвід єдиної армії в Європі, що вміє воювати в сучасній війні – український досвід".

"Звісно, Путін думає, що він все "порішав" і з США все буде добре в нього, але це зовсім не так і це ще всі побачать. Демократії мають змінити підходи і віднайти власні яйця, бо буде велика війна, яку ще поки можна зупинити", – зазначив Коваленко.