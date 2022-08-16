Якщо починаєш війну в іншій державі, то в неї провалиться й твоя, – Подоляк про вибухи в курську

На території курської області також неспокійно – трапилось нещастя із лініями електропередач. Такою є ціна війни, яку росія принесла до України і далі таких несподіванок буде тільки більше.

Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, якщо починаєш велику, масштабну і криваву війну у сусідній державі, то безумовно, твоя держава поступово провалюватиметься у цю війну теж.

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"Неможливим є те, що окупант зайде у якусь країну, вбиватиме та творитиме безчинства, а у нього вдома свята гулятимуть, це не так. У російської еліти справді такий інтелект, коли вони думали, що справді можуть масово вбивати в Україні і їм за це нічого не буде", – переконаний Михайло Подоляк.

Також, потрібно зауважити, що у росіян руки традиційно ростуть із одного місця. Тому всі аварії, вибухи, робота ППО – це наслідки неправильного росту рук,

– додає Подоляк.

І останнє, що потрібно зауважити, за словами Подоляка – так працює карма. Всі ці люди, які відчайдушно кричать про те, що потрібно якомога більше вбивати українців, вони всі сплачуватимуть велику ціну.

Михайло Подоляк радник глави Офісу Президента України Протестні настрої в росії тільки наростатимуть, бо багато людей з росії розуміють, до чого веде ця війна. Поки російські війська продовжуватимуть нищити Україну, російські "партизанчики" будуть робити те саме у себе в країні.

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