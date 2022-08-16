Якщо починаєш війну в іншій державі, то в неї провалиться й твоя, – Подоляк про вибухи в курську
На території курської області також неспокійно – трапилось нещастя із лініями електропередач. Такою є ціна війни, яку росія принесла до України і далі таких несподіванок буде тільки більше.
Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, якщо починаєш велику, масштабну і криваву війну у сусідній державі, то безумовно, твоя держава поступово провалюватиметься у цю війну теж.
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"Неможливим є те, що окупант зайде у якусь країну, вбиватиме та творитиме безчинства, а у нього вдома свята гулятимуть, це не так. У російської еліти справді такий інтелект, коли вони думали, що справді можуть масово вбивати в Україні і їм за це нічого не буде", – переконаний Михайло Подоляк.
Також, потрібно зауважити, що у росіян руки традиційно ростуть із одного місця. Тому всі аварії, вибухи, робота ППО – це наслідки неправильного росту рук,
– додає Подоляк.
І останнє, що потрібно зауважити, за словами Подоляка – так працює карма. Всі ці люди, які відчайдушно кричать про те, що потрібно якомога більше вбивати українців, вони всі сплачуватимуть велику ціну.
Протестні настрої в росії тільки наростатимуть, бо багато людей з росії розуміють, до чого веде ця війна. Поки російські війська продовжуватимуть нищити Україну, російські "партизанчики" будуть робити те саме у себе в країні.
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