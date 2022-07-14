"Якщо полізуть – будемо гасити": прикордонники тримають оборону на березі Сіверського Донця

За час повномасштабного вторгнення росії річка Сіверський Донець стала фактично бар'єром, який розділяє наших захисників та окупантів. Наші прикордонники тримають оборону під постійним вогнем ворога.

російські окупанти постійно обстрілюють українські позиції. Однак це не заважає прикордонникам тримати оборону.

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Прикордонники виконують низку важливих завдань

Бійці Держприкордонслужби обороняють берег річки, адже окупанти прагнуть перейти її й продовжувати свої наступальні дії. Тому військові виконують чимало важливих завдань.

Зокрема прикордонники протидіють повітряному десанту росіян, виявляють диверсійно-розвідувальні групи та роблять все, щоб не допустити зведення понтонних переправ через Сіверський Донець.

У коментарі 24 каналу прикордонники розповіли, що готові до зустрічі з ворожою авіацією, однак окупанти літати бояться. На позиціях чути їхні літаки, але не видно.

Якщо будуть лізти (окупанти – 24 канал), то ми будемо їх гасити,

– наголошують прикордонники.

Окупанти постійно обстрілюють позиції наших воїнів, адже прагнуть, щоб вони відступили, але прикордонники продовжують тримати оборону.

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Ситуація на фронті

Станом на 14 липня в Україні триває 141-ий день повномасштабної війни. російські окупанти продовжують цинічні обстріли українських сіл та міст з танків, ствольної та реактивної артилерії, реактивних систем залпового вогню та ракетних носіїв.

Найбільш запеклі бої тривають на Сході. Там Збройним Силам вдалося відбити низку ворожих атак та спроб штурмів. зараз бої тривають у Верхньокам'янці на Луганщині.

Більше про ситуацію на фронті станом на 14 липня у карті бойових дій.

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