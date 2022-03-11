"Якщо прийшли на нашу землю, будемо на них полювати": неймовірно потужне відео наших захисників

ЗСУ та інші українські захисники відважно борються проти російських окупантів. Завдяки їхній фантастичній сміливості та майстерності ворог зазнає шалених втрат та провалив усі свої плани.

Відвага українських воїнів вже стала легендою, яка розлетілася во всьому світу. Наші захисники показали, що справжні супергерої – на нашій землі, а не на стрічках Голлівуду.

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"Якщо прийшли на нашу землю – будемо на них полювати"

Міноборони показало натхенний ролик, в якому показано, як наші герої оберігають наш сон. Його перегляд надихає: з тамими воїнами ми обов'язково переможемо.

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