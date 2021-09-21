Якщо прокинуться мільйонерами: українці сказали, на що витратять гроші

Журналісти 24 каналу вирішили запитати українців, на що б вони витратили гроші, якби прокинулись мільйонерами. Відповіді – вразили.

Опитуваними стали українці із Києва, Вінниці, Кропивницького, Тернополя та Чернігова. Всі точно знають, у що б хотіли вкласти свої гроші.

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Відпочинок, бізнес і нерухомість

Більша частина людей хотіли б одразу поїхати на відпочинок, наприклад, у США. Обов'язково взяли б із собою своїх рідних, які теж давно не відпочивали.

Великий відсоток українців точно хочуть відкрити власний бізнес. У відповідях переважає ресторонна сфера та галузь краси. Інші ж опитані мали б намір інвестувати в нерухомість.

Не забули і про самоосвіту. Хтось хоче почати займатись 3D-моделюванням, а для цього треба гроші на курси та купівлю комп'ютера. Хтось мріє відкрити автомайстерню, а хтось – збудувати арт-центр у Вінниці, аби творчі люди могли б разом збиратися, вчитися та творити.

Благодійність – насамперед

Багато людей хочуть фінансово допомогти своїм рідним та друзям. А також – понад половину грошей віддати на благодійність: хворим дітям, сиротам, малозабезпеченим, людям похилого віку та тваринам.

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Водночас українці не готові давати гроші на благодійність, якщо організація – не перевірена. "Якби я і витрачав, то це були б гроші, спрямовані на лікування дітей з рідкісними захворюваннями, на які держава не виділяє грошей", – сказав один із опитаних.

Українці відповіли, на що б витратили мільйон: дивіться відео