Якщо Путін планував ізолювати Росію, то його план вдався, – Блінкен

Кремлівському лідеру Володимиру Путіну вдалося втілити свій план. План щодо повної ізоляції Росії від світу.

Мабуть, саме це він мав на увазі, коли казав, що "операція" в Україні йде за планом. Так іронічно висловився державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Путін втілив свій план – план ізоляції Росії від світу

Глава Держдепу Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у п'ятницю, 4 березня, у Брюсселі поспілкувався з журналістами. Серед іншого він висловив цікаву думку про "плани Путіна" щодо України.

"Учора президент Путін сказав, що так звана "спеціальна військова операція" відбувається згідно з планом", – нагадав держсекретар. І додав:

Важко собі уявити, що цей план включає натхнення українського народу захищати свою країну, зміцнення солідарності НАТО та ЄС, об'єднання світу у протистоянні Москві, враховуючи 140 країн ООН, безпрецедентну кількість міжнародних бізнесів, асоціацій, культурних інституцій, які припинили зв'язки з Росією.

Він також відзначив і наслідки дій Путіна для російської економіки: війна проти України "мотивувала десятки тисяч росіян до протестів та спричинила перетворення Росії на державу-парію".

Якщо це був план президента Путіна, то можна сказати, що він працює. Росія ніколи не була настільки ізольованою, а ми ніколи не були настільки єдиними,

– констатував Блінкен.

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