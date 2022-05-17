Якщо Путін помре – це не буде подією, – Піонтковський

Російські політики почали розуміти, що їх чекає поразка у війні. Тож, якщо Путін помре, то для них це не стане подією. Водночас сам президент Росії вже розуміє, що його цілі щодо війни нездійсненні.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

До теми Лукашенко під страхом розстрілу, – Піонтковський пояснив, чому Білорусь не вводить війська

За його словами, російські політики вже усвідомили поразку у війні проти України, і вони відчайдушно намагаються "врятувати обличчя".

І тому якщо завтра Путін помре, це не буде подією. Ви ж пам'ятаєте, що цю "нову лінію" військові почали обережно "промацувати" ще 24 березня після заяви одного з генералів, який сказав, що вони не збиралися бомбардувати міста,

– вважає Піонтковський.

Публіцист запевнив, що Путін цьому опирався, в нього півтора місяці була внутрішня боротьба. "Зараз його виступ показує, що він вже не в силах. За нього вболівають лише російські пропагандисти", – додав він.

На його думку, виступ Путіна 9 травня показав, що він розуміє, що ті цілі, які він планував досягти в Україні – немислимі. Їх неможливо буде ніколи виконати та досягти.

Піонтковський запевнив, що кремлівський глава так само розуміє, що силове керівництво, яке його оточує, намагаючись максимально наблизити лінію зіткнення до кордонів Луганської та Донецької областей.

"Тобто зараз характер війни йде не на знищення української держави, це "територіальна суперечка" з сусідньою державою. Путін це розуміє. Так само це розуміють усі причетні до його бункера", – додав публіцист.

Заяви Піонтковського про Путіна та війну в Україні

"Промова Путіна на 9 травня нагадала останні слова злочинця на міжнародному трибуналі. Він постійно повторював про "вимушені кроки". Путін в Росії вже не є вирішальною фігурою, він – політичний труп, який вчинив страшну помилку",

На засіданні ОДКБ Володимир Путін публічно "проковтнув" вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, і заявив, мовляв, Росії це не загрожує. Схоже, так кремлівський диктатор готується до капітуляції, а це була лише "репетиція".

"Якщо Володимир Путін ляже у лікарню, він тимчасово передасть свої повноваження Миколі Патрушеву. Однак шанси назавжди перехопити владу – нульові. У Кремлі для цього є достатньо інших людей. Крім того, якщо Путін таки помре, російська влада намагатиметься позбутись нестерпної ситуації з війною".

Росію, безумовно, чекає поразка у війні проти України. Андрій Піонтковський вважає, що росіяни мають два варіанти, щоб "зіскочити" з війни – кінець путінського режиму або "вибір" миру. Деталі – читайте у статті.

Дивіться повне інтерв'ю з Андрієм Піонтковським: