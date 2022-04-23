Якщо Путін застосує ядерну зброю, ціна для Росії буде астрономічною, – Нуланд

У війні проти України Росія може використати тактичну ядерну зброю. Наші партнери розуміють загрозу такого розвитку подій та готуються реагувати у випадку такого розвитку подій.

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд повідомила, що ніхто не може виключити ймовірність використання тактичної ядерної зброї проти України. Росія може піти за цим сценарієм, але наші партнери вже активно готуються реагувати на такий розвиток подій.

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Астрономічні наслідки

Нуланд запевняє – США та партнери дають чіткий сигнал Путіну про те, які наслідки для нього матиме використання тактичної ядерної зброї проти України. Путін вже звинувачується у воєнних злочинах, але такі дії виведуть ситуацію на новий рівень.

Це матиме абсолютно катастрофічні наслідки для самого Путіна і також для Росії. Можу лише запевнити: навіть у порівнянні з тими високими втратами, тією високою ціною, яку для Росії має нинішня агресія – у цьому випадку ціна дій Путіна буде просто астрономічною,

– заявила Нуланд.

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