Якщо Росія нападе на Україну, то "Північного потоку-2" не існуватиме, – Байден

У Білому домі запевняють, що в разі російського вторгнення в Україну "Північного потоку-2" не існуватиме. Під вторгненням трактують перетин кордону нашої держави танками та військами.

Президент США Джо Байден пообіцяв, що буде змога це зробити. Таку заяву він оприлюднив під час спільної конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє 24 канал.

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Якщо Росія вторгнеться, що означатиме перетин кордону України танками й військами, знову ж, "Північного потоку-2" більше не існуватиме,

– впевнено сказав Байден.

На зауваження про те, як саме він це зробить, оскільки газопровід контролює Німеччина, американський лідер пообіцяв, що США матимуть сили для цього.

Запуск "Північного потоку-2"

Німеччина заявляє, що російський газопровід "Північний потік-2" сертифікують ще не скоро. Процес поки зупинений, бо труба не відповідає нормам Європейського Союзу.

За словами федерального міністра економіки та віцеканцлера Німеччини Роберта Хабека, ідея сертифікації російського "Північного потоку-2" є поганою. Він запевняв, що це матиме негативні наслідки для енергетичної незалежності Європи.

Гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон розповідав, що сертифікація російського "Північного потоку-2" залежить від багатьох факторів. Одним з головних серед них є геополітичний.

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