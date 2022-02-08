Якщо Росія нападе на Україну, то "Північного потоку-2" не існуватиме, – Байден
У Білому домі запевняють, що в разі російського вторгнення в Україну "Північного потоку-2" не існуватиме. Під вторгненням трактують перетин кордону нашої держави танками та військами.
Президент США Джо Байден пообіцяв, що буде змога це зробити. Таку заяву він оприлюднив під час спільної конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє 24 канал.
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Якщо Росія вторгнеться, що означатиме перетин кордону України танками й військами, знову ж, "Північного потоку-2" більше не існуватиме,
– впевнено сказав Байден.
На зауваження про те, як саме він це зробить, оскільки газопровід контролює Німеччина, американський лідер пообіцяв, що США матимуть сили для цього.
Запуск "Північного потоку-2"
- Німеччина заявляє, що російський газопровід "Північний потік-2" сертифікують ще не скоро. Процес поки зупинений, бо труба не відповідає нормам Європейського Союзу.
- За словами федерального міністра економіки та віцеканцлера Німеччини Роберта Хабека, ідея сертифікації російського "Північного потоку-2" є поганою. Він запевняв, що це матиме негативні наслідки для енергетичної незалежності Європи.
- Гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон розповідав, що сертифікація російського "Північного потоку-2" залежить від багатьох факторів. Одним з головних серед них є геополітичний.
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