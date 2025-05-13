Якщо Росія не погодиться на припинення вогню, союзники запровадять сильні санкції, – Зеленський

Україна вже тривалий час намагається домогтися від Росії згоди на 30-денне припинення вогню. Якщо ж глава Кремля Владімір Путін не піде на це, українські союзники "введуть сильні санкції" проти країни-агресорки.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час пресконференції 13 травня.

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Які санкції можуть накласти на Росію

У Києві 10 травня відбулася зустріч з європейськими лідерами, де всі підтримали ідею 30-денного припинення вогню.

Якщо Росія це не підтримує, то всі союзники, всі наші партнери введуть санкції проти Росії. Особливо це стосується їх енергетичного і банківського секторів,

– зазначив український лідер.

Зеленський додав, що під час розмови з "коаліцією рішучих", Україна надіслала сигнали про те, що очікує на "сильні санкційні пакети від США і від країн Європи".

До слова, президент також поділився, що Україна отримала сигнал від китайської сторони про підтримку 30-денного припинення вогню. Крім того, Китай та інші країни просили, щоб 8 – 10 травня була безпека у Москві.