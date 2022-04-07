Якщо росіяни атакують аеропорт "Київ", їх "героїчно зустріне" літак Медведчука, – Данілов

Відтепер майно зрадника Віктора Медведчука працюватиме для України. Літак агента Кремля заарештували згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони.

Про це розповів 7 квітня секретар РНБО Олексій Данілов. Він сказав, що повернувся з аеропорту "Київ", що в Жулянах, де перебував з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнекою.

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"Хочу всіх запевнити та заспокоїти: повітряна брама столиці на надійному замку, повз наші Сили оборони і бджола без дозволу не пролетить", – написав Данілов.



Данілов відвідав летовище в Жулянах / Фото з фейсбуку Олексія Данілова

Надійне блокування

Секретар РНБО розповів, що літак Медведчука арештували надзвичайно вчасно. Цьому сприяли санкції проти держзрадника та його дружини Оксани Марченко.

У випадку, якщо рашисти не облишать своїх суїцидальних намірів, приватний "борт" путніського кума першим "героїчно" зустріне своїх російських друзів, надійно блокуючи злітно-посадкову смугу,

– повідомив Данілов.

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