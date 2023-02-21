Якщо Україна припинить супротив – це буде її кінець, – Байден звернувся до росіян

Президент США Джо Байден звернувся до росіян та пояснив, чому саме вони мають припинити війну в Україні. За його словами США не мають жодного наміру чинити агресію щодо них: ні НАТО, ні Європа ніколи не загрожували Росії.

Американський лідер під час виступу у Варшаві 21 лютого наголосив, що саме Росія може припинити війну будь-якої миті, повідомляє 24 Канал.

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Я хотів би звернутися до громадян Росії. США не хочуть руйнувати Росію, вони не збираються атакувати Росію,

– зазначив Байден.

Путін обрав війну

Він зауважив, що мільйони російських громадян хочуть жити у мирі зі своїми сусідами. Вони ніколи не були ворогами. Це – трагедія. Путін обрав війну і те, як довго війна триватиме, це його вибір.

Якщо Росія зупинить напад на Україну і вийде з її територій – це буде кінець війни. Якщо Україна зупинить супротив – це буде кінець України. Однак, я впевнений, що Україна може за себе постояти,

– наголосив Джо Байден.

Американський президент також зауважив, що понад 50 країн підтримують Україну у її протистоянні: надають артилерійські системи, ППО та інше озброєння.

За його словами, Росія ніколи не зможе похизуватися перемогою над Україною. Байден припустив, що боротьба може бути довгою, але США і союзники продовжать підтримувати Україну.

Важливо! Напередодні президент США приїжджав до Києва, щоб довести щирість своєї підтримки українському народові.

21 лютого зі своєю "промовою" виступив і диктатор на болотах. Путін кілька годин "маринував" присутніх виправданнями війни і казками про процвітання Росії. Присутні дрімали та мляво плескали.

Сьогоднішні звернення президентів двох ядерних держав напередодні роковин вторгнення Росії в Україну кардинально на різних рівнях: Путіну є чому повчитись у Байдена.

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