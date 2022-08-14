Зеленський жорстко звернувся до росіян і закликав не мовчати про війну

Коли зло набуває таких масштабів, як є в росії, то мовчання практично рівноцінне зі співучастю. Про це слід обов'язково пам'ятати всім без виключення. Особливо людям, які мають російське громадянство.

Таку думку висловив 14 серпня президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення.

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росіяни повинні говорити де б вони не були

Президент сказав, що вдячний усім нашим розвідникам, правоохоронцям, журналістам і всім іншим, хто працює над встановлення даних про російських убивць. Україна та наші партнери продовжують отримувати багато інформації про безпосередніх відповідальних за терор, катування, "фільтрацію" та депортацію наших людей. Тому кожен із цих нелюдів обов'язково буде відповідати за свої злочини.

Ми повинні пам'ятати, коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті. А відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Якщо у вас громадянство Росії та ви мовчите, значить, ви не боретесь, а значить, цим ви підтримуєте,

– сказав український лідер.

Він додав, що неважливе навіть місцеперебування. Адже як на території росії, так і за кордоном голос кожного росіянина повинен звучати на підтримку України. Тобто вони повинні засуджувати війну, яку розв'язала їхня держава,

Звернення Володимира Зеленського за 14 серпня: дивіться відео