Якщо ви промовчите зараз, за вас говоритиме бідність, – Зеленський звернувся до росіян
Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян. Він наголосив, що вони саме зараз роблять вибір.
Росіяни обирають між життям і рабством. Ще є час, щоб перемогти зло без непоправних втрат. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні, повідомляє 24 канал.
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Росіяни, не мовчіть, – Зеленський
За його словами, росіяни не можуть проґавити можливість. Соціальні мережі, друзі, знайомі, колеги та родичі повинні почути.
Ми, українці, – ми хочемо миру! Громадяни Росії, для вас це боротьба не лише за мир в Україні. Це боротьба за вашу країну. За те найкраще, що в ній було. За волю, яку ви бачили. За багатство, яке ви відчували,
– наголосив Зеленський.
"Якщо ви промовчите зараз, то за вас потім говоритиме лише ваша бідність. А відповідатимуть їй лише репресії. Не мовчіть", – додав президент.
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