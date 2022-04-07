Якщо ви за війну – то до кінця життя будете вигнанцями, – Зеленський звернувся до росіян

Володимир Зеленський заявив, що після побаченого в Бучі у світі всерйоз змінюється ставлення до сучасної російської держави.

Про це президент України повідомив під час свого звернення, оприлюдненого у ніч на 7 квітня.

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Тепер ставлення до усіх в Росії буде простим: або підтримуєш пошук миру, або підтримуєш нічим не виправдані масові вбивства,

– сказав Володимир Зеленський.

Зеленський звернувся до росіян

Український лідер звернувся до росіян, зазначивши, що вбиті українки та українці в Бучі, Ірпені, інших містах, куди заходили російські війська, – це останній аргумент для кожного громадянина РФ, щоб визначитися.

За війну ви чи за мир. Якщо за війну, то ви назавжди – до кінця життя – будете вигнанцями і врешті-решт втратите все. А якщо за мир, якщо у вас є хоч трохи сорому за те, що роблять російські війська в Україні, то для таких громадян Росії зараз є ключовим моментом: потрібно вимагати – саме вимагати – припинення війни,

– наголосив президент.

"Краще зараз, вимагаючи миру, щось втратити, якось зіткнутися з російською репресивною машиною, ніж якщо вас до кінця життя прирівнюватимуть до нацистів. Це стосується як будь-яких публічних персон у Росії, так і бізнесменів і звичайних громадян", – зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що "нацизм не має майбутнього, масові вбивства не мають майбутнього. В усіх у Росії, хто зараз не вимагатиме припинення цієї ганебної війни та виведення російських військ з України, немає майбутнього".

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео