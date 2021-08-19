Якщо застрелите мене, вибухнуть 2 квартали, – чоловік погрожує підірватися біля Капітолію

Біля будівлі Бібіліотеки Конгресу чоловік у чорному пікапі погрожує, що підірве весь район. Він вів пряму трансляцію у фейсбуці, під час якої заявив, що "почалася революція".

Правоохоронці вже оточили район і почали евакуацію людей із будівель держструктур. Наразі їм невідомі мотиви чоловіка.

Нагадаємо У Вашингтоні біля Бібліотеки Конгресу могли замінувати вантажівку: людей евакуювали

Чоловік вів прямий ефір у фейсбуці і заявив про "революцію"

Про свої наміри і мотиви чоловік розповів у прямому ефірі на фейсбуці. На відео він тримав у руках каністру, яка, за його словами, є бомбою. Він заявив, що почалася "нова революція". Терорист попросив передати його дружині, що з ним усе добре і він "хороший хлопчик".

Фейсбук швидко видалив сторінку ймовірного терориста і доступ до його відео зник. Втім, у соцмережах залишилися записи його трансляції. Водій пікапа пригрозив, що у разі, якщо його застрелять, спрацює вибухівка. Начебто 2 квартали поруч заміновані.

На місце вже виїхали екстрені служби, поліція оточила квартал і почала перемовини із "підривником". Наразі фахівці намагаються встановити, чи є підозрілий предмет вибухівкою. Окрім того, їх цікавить питання наявності детонатора у вантажівці.